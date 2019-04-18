На крыше здания вуза нашли предмет, напоминающий гранату

На крыше здания в Банковском переулке, относящегося к Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету, сотрудники вуза заметили нечто, похожее на ручную гранату, в связи с чем немедленно обратились в правоохранительные органы, сообщает ТАСС. На место происшествия выехал наряд Росгвардии.

Однако, подозрительный предмет оказался всего лишь игрушкой, написала "Фонтанка".

Напомним, в апреле уже имел место инцидент, связанный со взрывчатыми веществами и учебными заведениями: в военной академии имени Можайского 2-го апреля нашли заложенное под лестницей взрывное устройство, сдетонировавшее в момент, когда с ним работали саперы. В результате происшествия трое человек получили увечья разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на массовое убийство.

18 апреля ознаменовалось очередной серией массовых эвакуаций из-за анонимных сообщениях о бомбах. Эвакуировали школы, суды, торговые центры и даже Эрмитаж.