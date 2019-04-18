Заметив строительство таунхаусов на месте детсада, Митрохин написал в прокуратуру

Бывший председатель "Яблока", продолжающий входить в федеральный партийный совет, Сергей Митрохин обратился с жалобой в прокуратуру, изучив детали того, как "реконструируется" детский сад в московском районе Хамовники. По его сведениям, на территории садика собираются построить восемь элитных таунхаусов с такими атрибутами, как винные погреба и шубохранилища. Политик обращает внимание читателей на то, что дорогое жилье должно будет возникнуть по соседству с пятиэтажными "хрущевками". Из-за того, что он поднял шум по поводу данной проблемы, как представляется "яблочнику", реклама таунхаусов, прежде находившаяся в открытом доступе в интернете, быстро исчезла. Тем не менее, прозорливость команды Митрохина позволила своевременно сохранить удаленные изображения.

"Застройщик «Техномед-19» может там строить ТОЛЬКО деловые офисы. Как такое случилось, что офисы на месте детсада, на территории ранее дозволенной для строительства только учреждений образования? Это еще один из финтов мошеннической мутации градостроительных документов по данному участку", - говорится в тексте поста.

Митрохин признал, что понимает, почему вместо офисов решили продавать таунхаусы, но призывает как можно скорее это понять и правоохранителей, а также принять карательные меры.