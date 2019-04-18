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16:51

Милонов и Жириновский - "чемпионы" Думы по "этическим" жалобам на себя

фото ЗакС политика Милонов и Жириновский - "чемпионы" Думы по "этическим" жалобам на себя

Депутаты Государственной Думы Виталий Милонов и Владимир Жириновский значительно опережают своих "преследователей" по количеству жалоб на себя в парламентскую комиссию по этике, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ее председателя Отари Аршба.

"За шесть неполных месяцев поступило 236 обращений от граждан, от организаций, а также по внутренней переписке; из них от граждан 82 (обращения), от организаций 32. На Жириновского и Милонова приходится более половины подобного рода заявлений и обращений", - поделился коллега скандально известных деятелей последней статистикой.

В своем комментарии Аршба не стал защищать депутатов, придерживающихся радикальных и экстравагантных политических взглядов, и напомнил, что полноценный институт законотворчества и парламентской дискуссии в России, по мировым меркам, еще очень молод, а значит, существование таких личностей в его рамках, как Жириновский и Милонов, вполне объяснимо. Тем не менее, председатель комиссии по этике, пообещал, что все жалобы на "эпатажных", по его словам, народных избранников будут тщательно рассмотрены, и, в зависимости от тяжести проступка, депутаты могут быть наказаны самым различным образом - вплоть до лишения мандата.



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