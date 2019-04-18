Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:56

Главред "Росбалта": Непонятно, каким боком мы относимся к делу о клевете в адрес Усманова

фото ЗакС политика Главред "Росбалта": Непонятно, каким боком мы относимся к делу о клевете в адрес Усманова

Главный редактор информационного агентства "Росбалт" Николай Ульянов рассказал "Дождю" о том, как прошла первая половина дня московской редакции, куда утром с обыском нагрянули полицейские, а также о том, что никому из сотрудников издания не понятно, почему ИА привлекли к делу о клевете в адрес бизнесмена Алишера Усманова.

"У них [правоохранителей] есть на руках постановление о том, что в декабре прошлого года было открыто уголовное дело о публикациях фактов в сети Интернет, порочащих деловую репутацию небезызвестного предпринимателя Алишера Усманова. Не очень понятно, каким боком мы к этому относимся - сотрудники угрозыска не прояснили эту информацию, кроме того, что там фигурирует один из наших сотрудников. Каким образом он опорочил честь и достоинство Усманова - нам не сообщили. На моей памяти, за последние несколько лет статей этого человека, посвященных именно Усманову, не было. Мне звонила сотрудница прокуратуры и сообщила, что изымать жесткий диск, имея лишь постановление об обыске, незаконно. Дальше будем встречаться с сотрудником дознания", - сообщил Ульянов.

Он предположил, что дело может быть связано с публикациями "Росбалта", посвященными близкому деловому партнеру Усманова Андрею Скочу -  о нём журналисты издания писали.

"Росбалт" известил о том, что к ним в столичный офис нагрянули полицейские, сегодня, 18 апреля, утром. В ходе следственных мероприятий у одного из сотрудников полицейские изъяли жесткий диск из компьютера.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:38    
Это из-за запланированной пресс-конференции лидеров ингушской оппозиции, скорее всего, а предлог можно найти любой. Поджог Рейхстага, например.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

18:28 За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

18:27 Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого

17:59 Шаскольский проверил, как в Красносельском районе совершенствуют наружное освещение

17:52 Россия занимает 149 место в рейтинге свободной прессы

17:49 Депутат из Ленобласти Петров увеличил свой доход до 183 млн рублей

17:27 Муниципал: В МО «Дачное» два года отчитывались о доходах несуществующего депутата

17:24 Вынос шампанского на День города подорожал для ЗакСа Петербурга почти в 8 раз   1

17:21 В 2018-м году Дрозденко стал богаче на 1,2 млн рублей

17:20 Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете

16:56 Главред "Росбалта": Непонятно, каким боком мы относимся к делу о клевете в адрес Усманова   1

16:51 Милонов и Жириновский - "чемпионы" Думы по "этическим" жалобам на себя

16:21 Консилиум врачей в Уфе решил транспортировать Быкова в Москву   4

16:19 Заметив строительство таунхаусов на месте детсада, Митрохин написал в прокуратуру

15:56 На крыше здания вуза нашли предмет, напоминающий гранату

15:41 Муниципал: Председатель Совета МО Петербурга: Мы крепко держим свой электорат   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.