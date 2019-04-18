Главред "Росбалта": Непонятно, каким боком мы относимся к делу о клевете в адрес Усманова

Главный редактор информационного агентства "Росбалт" Николай Ульянов рассказал "Дождю" о том, как прошла первая половина дня московской редакции, куда утром с обыском нагрянули полицейские, а также о том, что никому из сотрудников издания не понятно, почему ИА привлекли к делу о клевете в адрес бизнесмена Алишера Усманова.

"У них [правоохранителей] есть на руках постановление о том, что в декабре прошлого года было открыто уголовное дело о публикациях фактов в сети Интернет, порочащих деловую репутацию небезызвестного предпринимателя Алишера Усманова. Не очень понятно, каким боком мы к этому относимся - сотрудники угрозыска не прояснили эту информацию, кроме того, что там фигурирует один из наших сотрудников. Каким образом он опорочил честь и достоинство Усманова - нам не сообщили. На моей памяти, за последние несколько лет статей этого человека, посвященных именно Усманову, не было. Мне звонила сотрудница прокуратуры и сообщила, что изымать жесткий диск, имея лишь постановление об обыске, незаконно. Дальше будем встречаться с сотрудником дознания", - сообщил Ульянов.

Он предположил, что дело может быть связано с публикациями "Росбалта", посвященными близкому деловому партнеру Усманова Андрею Скочу - о нём журналисты издания писали.

"Росбалт" известил о том, что к ним в столичный офис нагрянули полицейские, сегодня, 18 апреля, утром. В ходе следственных мероприятий у одного из сотрудников полицейские изъяли жесткий диск из компьютера.