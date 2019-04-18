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17:20

Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете

фото ЗакС политика Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете

Астраханская дума внесла правки в местный кодекс депутатской этики, ограничив своих депутатов в манере изъясняться на просторах интернета: парламентариям воспрещается употреблять обсценную лексику в социальных сетях, уведомил "Интерфакс" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Данная мера обусловлена тем, что народные избранники "не всегда корректно" общаются в интернете, употребляя порой чрезмерно бранные слова и оскорбления.

Нарушившего новое правило депутата ждет дисциплинарное взыскание - от предупреждения до лишения возможности участвовать в собраниях.

Ранее, напомним, спикер нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин урезонил коллегу из КПРФ, которая позволила себе нецензурно высказаться об изменении графика начала думских заседаний. Впрочем, коммунистка удалять дискредитирующий её комментарий отказалась.

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