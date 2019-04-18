Россия занимает 149 место в рейтинге свободной прессы

Между государством Бангладеш и Венесуэлой оказалась Россия по уровню свободы прессы, заняв 149 позицию в соответствующем рейтинге "Репортеров без границ".

"Драконовские законы и блокировки сайтов" в РФ, а также, что давление на независимые СМИ, всё более усугублялось в стране после масштабных акций протеста в 2011 и 2012 годах.

"Попытка ценой серьезного побочного ущерба заблокировать шифрованный мессенджер Telegram — это явный признак того, что Москва всерьез намерена продвигаться к заявленной цели внедрения „суверенного интернета“, основанного на китайской модели", - полагают авторы исследования.

Власти всё более усиливают контроль за интернетом, являющимся основным источником информации для молодой прослойки российского населения, "на которую все меньше и меньше действует телевизионная пропаганда". Именно поэтому и "вводится цензура поисковиков, блокируются инструменты для обхода цензуры, навязываются обязанность для информационных платформ сотрудничать с ФСБ".

Всего в рейтинге свободной прессы 180 стран. На первом месте стоит Норвегия, возглавляющая перечень уже третий год подряд. Следом за ней идут её скандинавские коллеги - Финляндия, Швеция и Нидерланды.