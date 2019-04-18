Депутат из Ленобласти Петров увеличил свой доход до 183 млн рублей

Законодательное собрание Ленинградской области отчиталось о доходах депутатов 18 апреля. Самым богатым парламентарием вновь стал Владимир Петров, продемонстрировавший свой заработок за 2018 год в размере 183 млн рублей.

В 2017 году его доходы составляли 149,5 млн рублей. В собственности у депутата значатся 66 земельных и дачных участков, два жилых дома и 12 квартир в России, доли в 25 квартирах и трех участках в Германии. Кроме того, он владеет автомобилем Mercedes и мотоциклом BMW.

За последнее время Владимир Петров, в частности, отличился предложениями о введении штрафов за использование феминитивов, ограничения на количество живущих дома питомцев и просьбой к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину инициировать расследование обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина.

В 2017 году Петров пытался задекларировать участок на Марсе и пять звезд.