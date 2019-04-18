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18:28

За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

фото ЗакС политика За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

Руководящий Псковской областью губернатор Михаил Ведерников, что следует из его опубликованной на сайте регионального правительства декларации, в 2018-м году существенно потерял в деньгах. Его годовой доход составил чуть менее 2 млн рублей, что в два с лишним раза меньше аналогичных показателей по итогам года 2017-го (тогда он заработал 5,5 млн).

Чиновник задекларировал являющиеся его собственностью квартиру и автомобиль BMW 750, а также еще одну квартиру и дачный участок, которые он арендует.

Годовой заработок супруги Ведерникова представляет собой красноречиво-символические 4 копейки.

Ранее стало известно о декларации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который, напротив, в течение 2018-го года обогатился на 1,2 млн рублей.

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