Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого

В московском офисе "Росбалта" продолжаются следственные мероприятия, проводимые в рамках уголовного дела о распространении в сети Интернет сведений, порочащих честь и достоинство олигарха Алишера Усманова.

Также обыски прошли по месту жительства, а также в квартире сотрудника издания, журналиста Александра Шварева. В связи с тем, что в какой-то момент ему стало плохо, была вызвана скорая помощь, поэтому обыск в его доме проходил без его участия, в связи с чем дверь в помещения была вскрыта.

Во время мероприятий полиция изымала не только рабочую документацию, но и личные вещи журналиста - в частности, материальные ценности и предметы частной коллекции, не имеющие отношения к делу.

Согласно постановлению о проведении обысков, сведения о причастности Шварева к распространению сведений, порочащих репутацию Усманова, получена в результате выемок в компании Mail.ru, принадлежащей предпринимателю.

На данный момент изъят жесткий диск с редакционного компьютера журналиста, а также несколько системных блоков, на которых содержатся материалы по делу "Шакро молодого" (Захария Калашова).

"Росбалт" известил о том, что к ним в столичный офис нагрянули полицейские, сегодня, 18 апреля, утром.