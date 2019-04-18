Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина

Новейшие статистические цифры, показывающие небывалую популярность советского правителя Иосифа Сталина среди россиян, мрачно интерпретировал публицист Александр Невзоров, считающий, что замер общественного мнения по данному вопросу и его результаты говорят об отсталости страны и ее средневековом по уровню развития состоянии.

"70% населения страны одобряет действия палача-шизофреника Иосифа Джугашвили и хотят пожить при его режиме, а 30% не хотят. Это значит, что почти 90 миллионов человек убеждены, что они первыми успеют донести на соседа, а 30 миллионов знают, что пишут медленно, поэтому возращения сталинщины не желают", - объяснил он данные новейшего социологического исследования в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Опрос проводился организацией, которую, что характерно, принято считать наиболее независимой и даже во-многом оппонирующей существующей власти - "Левада-центром". 70 процентов респондентов признали некие заслуги Сталина перед страной. Более половины опрошенных выразили восхищение и симпатию к данному историческому деятелю.