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Новости

18:56

Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина

фото ЗакС политика Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина

Новейшие статистические цифры, показывающие небывалую популярность советского правителя Иосифа Сталина среди россиян, мрачно интерпретировал публицист Александр Невзоров, считающий, что замер общественного мнения по данному вопросу и его результаты говорят об отсталости страны и ее средневековом по уровню развития состоянии.

"70% населения страны одобряет действия палача-шизофреника Иосифа Джугашвили и хотят пожить при его режиме, а 30% не хотят. Это значит, что почти 90 миллионов человек убеждены, что они первыми успеют донести на соседа, а 30 миллионов знают, что пишут медленно, поэтому возращения сталинщины не желают", - объяснил он данные новейшего социологического исследования в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Опрос проводился организацией, которую, что характерно, принято считать наиболее независимой и даже во-многом оппонирующей существующей власти - "Левада-центром". 70 процентов респондентов признали некие заслуги Сталина перед страной. Более половины опрошенных выразили восхищение и симпатию к данному историческому деятелю.

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22:00    
21:00 "У кого есть хоть чуть-чуть мозгов в голове и объективности, тот никогда не будет клеветать на Сталина!",
а у кого достаточно одного и другого для здорового человека, тот скроет сталинский скелет поглубже в шкаф, как позорнейшую историю.

21:00    
Сталин - величайший правитель нашего Отечества за всю его историю!!! У кого есть хоть чуть-чуть мозгов в голове и объективности, тот никогда не будет клеветать на Сталина!

19:31    
пора путину заняться сталинистами – это «пятая колонна», «троянский конь» и экстремисты типа игил, они будоражат народ и разлагают общество своим нытьем о «великих победах» сталина, и подрывают устои власти своим неверием в проводимую политику нашего дорогого, президента, в.в. путина и правительства, они призывают к мести - к расстрелам госчиновников и богачей... сталинисты проводят вредную и лживую статистику – как «хорошо» было при сталине и как «плохо», при уважаемом владимире владимировиче… предлагаю, всех сталинистов отправлять на строительство газопровода "сила сибири", это им хоть как-то напомнит как строился сталинский беломорканал...

19:13    
Надоели эти полные ничтожества и чмошники, вроде Невзорова, своими скудными мыслишками, своим гнусным тявканьем из подворотни на вождя всех народов-ВЕЛИКОГО Сталина!

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