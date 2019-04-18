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18:55

Петербургские садовники начали высаживать кусты сирени, роз и шиповника

фото ЗакС политика Петербургские садовники начали высаживать кусты сирени, роз и шиповника

Сотрудники садово-паркового хозяйства Петербурга приступили к массовым посадкам кустов сирени, шиповника и роз. Первые несколько сотен молодых саженцев кустарников высадили в Пушкине. По планам, всего их будет 800 штук, в связи с чем на Железнодорожной улице появится целая сиреневая аллея. Ещё 640 кустами шиповников облагородят Ленинградскую улицу.

Завтра, 19 апреля, 465 кустов сирени посадят на Васильевском острове, большая часть из них будет на Наличной улице. 250 саженцев парковой розы, отличающейся морозостойкостью и пышностью цветения, появятся в сквере Малые Гаванцы между Галерным проездом и улицей Нахимова. Тысяча кустов этой же породы займут свои места на проспекте Стачек и Институтском проспекте. Всего в 2019 году будет высажено 40 тысяч роз.

Минувшим днем, 17 апреля, садовники начали также сажать молодые деревья - клены, вязы, липы и ивы.

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