Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:18

Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

фото ЗакС политика Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

Выразив скорбь и печаль по поводу частично сгоревшего архитектурного шедевра Европы, собора Нотр-Дам-де-Пари, политик и общественный деятель, специалист по русской иконе Евгений Ройзман счел важным сказать о том, что вместо перевода денег на восстановление пострадавшего храма, россиянам следовало бы в первую очередь помочь деревянному зодчеству северных регионов, таких, как Карелия, Вологодская и Архангельская области. Главным образом этот призыв он обратил к чиновникам, которые распоряжаются бюджетами, но надежды на них у главы фонда "Город без наркотиков" мало.

"Для того, чтобы спасти эти деревянные шедевры и сохранить от пожаров в том числе, там нет денег ни копейки, чтобы все это содержать. Хотя бы один процент от потраченных на Сочинскую олимпиаду денег потратить на русский Север - это заповедники, это исчезает на глазах - и это в сравнении с Сочи стоит копейки", - посетовал политик в эфире "Эха Москвы".

Собор Парижской Богоматери горел всю ночь с 15 на 16 апреля. После обрушения шпиля и кровли на официальном уровне стали звучать самые неблагоприятные прогнозы, однако в результате удалось спасти важнейшие католические реликвии, в том числе Терновый венец Иисуса Христа. Смогла сохраниться оконная роза XIII века и другие витражи здания.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

22:40 Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

22:18 Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей

22:06 Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа   1

20:56 В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"   1

20:31 Екатеринбургские журналисты попросили прокуратуру проверить работу Госдумы

20:29 Эксперты Петербурга обсудили политическую работу оппозиции перед выборами

20:15 Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы   3

19:57 Навальный выпустил третье расследование про депутата Слуцкого

19:52 Команда правительства Беглова не отчиталась о доходах за 2018 год   1

19:18 Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

18:56 Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина   4

18:55 Петербургские садовники начали высаживать кусты сирени, роз и шиповника

18:28 За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

18:28 Муниципал: Депутат «Единой России» из МО «Княжево» за год заработал более 106 млн рублей     1

18:27 Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.