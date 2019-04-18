Навальный выпустил третье расследование про депутата Слуцкого

Фонд борьбы с коррупцией под руководством политика Алексея Навального в третий раз занялся изучением благосостояния скандально известного депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, а, точнее, его новейшей официальной декларации о доходах. Навальный "ослеплен наглостью и мерзостью" законотворца, который после предыдущих скандалов не постеснялся приобрести себе элитный автомобиль Bentley, оформленный, как и прежде, на жену. Ранее у нее находили еще два Bentley.

Оперируя данными из открытых источников, ФБК удалось узнать, что 68-летняя жена Слуцкого Лидия Лыскова купила престижный автомобиль в кредит, причем, судя по декларации, живет она на одну пенсию, составляющую менее 20 тысяч рублей в месяц. Навальный иронично похвалил за щедрость совладельца одной из строительных компаний, которыйсмог дать 25-миллионный кредит на покупку шикарного транспортного средства безработной пенсионерке - и, что характерно, без процентов.

"Уверен, что обычной российской пенсионерке с доходом в 18 тысяч и на хорошую стиральную машину кредит будет сложно взять. А здесь 25 миллионов на покупку элитного автомобиля", - резонно пишет Навальный.

Свою логическую цепочку оппозиционер завершил тем, что связал щедрость кредитора с хорошими знакомствами Слуцкого: по некоторым данным, депутат является внебрачным сыном бывшего главы той же самой строительной компании, единоросса Владимира Ресина.

Широкой общественности Леонид Слуцкий известен прежде всего своим "харрасментом" - сексуальными домогательствами, в котором его обвиняли журналистки.