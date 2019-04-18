Команда правительства Беглова не отчиталась о доходах за 2018 год

На сайте Смольного 18 апреля, в конце рабочего дня появились сведения о доходах 7 из 13 членов правительства Петербурга. Отчитались о своих заработках только чиновники, работавшие в Смольном еще при бывшем губернаторе Георгии Полтавченко. Назначенцы врио градоначальника Александра Беглова сведениями о доходах за прошлый год с петербуржцами не поделились.

Кроме того, представлены сведения о доходах Сергея Мовчана, которого в документе представили как вице-губернатора, хотя он покинул этот пост 18 января 2019 года. При этом декларации Константина Серова, Михаила Кучерявого и Александра Говорунова, отправленных в отставку в один день с Мовчаном, не опубликованы.

Из представленных чиновников Петербурга больше всех заработал вице-губернатор Владимир Кириллов. Его доход составил 5,8 млн рублей. В 2017 году он задекларировал 4 млн рублей.

Самый скромный доход у председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского – 2,5 млн рублей. Примерно на 100 тысяч больше у председателя комитета по транспорту Александра Головина. Головин по итогам 2018 года впервые отчитался о доходах супруги. Она заработала 3,1 млн рублей. В собственности жены члена правительства шесть дачных участков, пять из них площадью 1000 кв. м каждый, еще один – 1550 кв. м. Также она владеет двумя квартирами площадью 104,4 и 54, 2 кв. м, а еще автомобилями Renault Sandero и BMW 320D xDrive GT.

Кстати, из представивших свои доходы действующих членов правительства своей машины нет только у вице-губернатора Анна Митяниной. Зато ее муж владеет автомобилем Lexus LX570. Доход Митяниной за год вырос с 2,5 до 3,3 млн рублей.

А вот доход вице-губернатора Олега Маркова уменьшился на целых 5,5 млн рублей. По итогам 2018 года он отчитался о 3,5 млн рублей. Другой заместитель Беглова Николай Бондаренко тоже потерял в деньгах. В 2018 году он заработал 3 млн рублей, а годом раньше его доход составил 4,4 млн рублей.

Впервые в качестве членов правительства Петербурга могли бы отчитаться шесть вице-губернаторов: Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Николай Линченко, Евгений Елин, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Почему сведений о них не оказалось в опубликованном документе о доходах, в пресс-службе Смольного ЗАКС.Ру объяснить не смогли. Там посоветовали обратиться комитет государственной службы. Но дозвониться до приемной комитета в семь часов вечера не удалось.

Свои посты шесть бегловских вице-губернатора заняли в конце января 2019 года. Соответственно их декларации могли бы рассказать в основном о доходах, полученных за пределами Смольного.

Любовь Совершаева перешла на работу в Смольный из полпредства, где была заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, в ноябре 2018 года. В течение трех месяцев она была главой аппарата губернатора.

Одновременно с Совершаевой в ноябре на работу в Смольный в качестве советников были приняты Евгений Елин и Владимир Княгинин. С середины 2017 года по октябрь 2018 года Елин являлся советником генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги». До июля 2017 года Евгений Елин был заместителем министра экономразвития. Последний раз там он публиковал декларацию за 2016 год, где был указан доход в 6,6 млн рублей. В его собственности тогда находились две квартиры, два машиноместа и автомобиль «Мерседес-Бенц». Его супруга в 2016 году отчитывалась о 14 млн рублей доходов, автомобиле «Тайота», доле в квартире и трех машиноместах.

Владимир Княгинин до своего назначения советником Беглова был вице-президентом Центра стратегических разработок и председателем правления «ЦСР Северо-Запад».

Максим Шаскольский в Смольный пришел уже в 2019 году. В 2018 он еще был генеральным директором АО «Петербургская сбытовая компания».

Эдуард Батанов до 2019 года был первым заместителем правительства Калининградской области. В 2017 году он заработал 10,7 млн рублей. В его собственности земельный участок площадью 1201 кв.м, жилой дом, три квартиры, хозяйственная постройка и два автомобиля («Рено Espace IV» и «АУДИ Q7»). У его супруги не имелось доходов, в собственности была указана 1/3 квартиры.

Николай Линченко до своего назначения вице-губернатором Петербурга являлся заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

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