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20:15

Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы

фото ЗакС политика Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы

Представители демократической оппозиции не смогли получить разрешение Смольного на проведение первомайских шествий. Об этом ЗАКС.Ру сообщила представитель оргкомитета акции «Свободному Петербургу – свободные выборы» Наталья Грязневич.

По ее словам, члены комитета по вопросам законности сослались на то, что Невский проспект 1 мая будет занят другими, ранее заявленными публичными мероприятиями. Однако заявители акции не теряют надежду ее провести.

- Мы будем настаивать на шествии по Невскому и митинге на Марсовом. Завтра подадим уточнение времени и места проведения, - добавила Грязневич.

В шествии «Свободному Петербургу – свободные выборы» планируют принять участие представили целого ряда демократических и социалистических организаций и партий.

Собственную колонну на Первомае намерена организовать партия «Яблоко». Ее члены заняты организацией шествия под похожим лозунгом «Петербургу – свободные выборы». Однако Смольный отказал в праве участвовать в первомайской демонстрации и «яблочникам», предложив им провести 1 мая в Удельном парке.

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21:53    
21:04 А какое отношение к первомаю имеет буржуйско-олигархическая партия ЕР, которая непременно выпустит себя на Невский?

21:10    
А почему бы и тех, кто уже "занял Невский" под своё мероприятие, не послать в Удельный парк. Всех, так всех!
Брехлов совсем скурвился.

21:04    
1 Мая-день международной солидарности трудящихся за свои права в борьбе с буржуями! Не надо об этом забывать и придумывать другие поводы выйти на проспекты Питера!

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