Эксперты Петербурга обсудили политическую работу оппозиции перед выборами

Политтехнологи и социологи Петербурга 18 апреля собрались для обсуждения предстоящих выборов: муниципальных и губернаторских. Собравшиеся отметили, что активность оппозиции перед выборами увеличилась, но разошлись во мнени: деятельность ведется только в интернете или и в оффлайне.

Может прорваться

На пресс-конференции в ТАСС 18 апреля собрались политтехнологи, социологи и другие эксперты. Встречу они начали с обсуждения предстоящих муниципальных выборов. В частности, речь зашла о том, как свои силы проявляет оппозиция.

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов заявил, что активность разных политических партий и организаций сейчас высокая. Но происходит она только в «в аккаунтах и пабликах», уверен Беликов. А посыл всех активностей оппозиции сводится к порицанию работы действующих муниципалитетов.

- Конечно, мы никогда не видели такой активности разных партий и разных организаций. Многие из которых впервые проявились хоть в каком-то качестве в нашем городе. Что понятно, но и странно. Свою работу они строят не на том, что они сделают, а на каких-то действующих муниципалитетах. Пока вижу такой посыл, - заявил председатель совета.

В марте прошел митинг под лозунгом «Петербургу – свободные выборы». В акции участвовали разные оппозиционные партии и движения: от «Справедливой России» и КПРФ до Пиратской партии и Объединенных демократов. Всего на митинг пришло около 300-400 человек. Одна из основных идей акции – объединение оппозиционных сил в борьбе за мандаты мундепов и пост губернатора Петербурга.

Беликов же считает, что оппозиция не сможет значительно сдвинуть уже сложившиеся составы советов муниципальных депутатов. И тогда слаженные команды продолжат «работать в общем ключе», добавил председатель совета.

Его уверенность не разделил редактор информационного бюллетеня Ленинградской области торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев. По его словам, сейчас главный вызов для региональных властей – это снижение доходов население. Оно может происходить по разным причинам и не зависеть от правительства города, но все «шишки» полетят именно в них. Недовольство может «прорваться там», где это люди смогут выразить свое отношение – на выборах.

- Вот такой политический ответ петербуржцев на снижение доходов может оказаться совершенно неожиданным. Он социологией сейчас, как мы поняли, не отслеживается. Надо ждать сентября. Или сейчас уже в течение лета предпринимать какие-то действия, чтобы граждане почувствовали, по крайней мере, надежду на то, что темп на снижение доходов, по крайней мере, на региональном уровне, будет переломлен, - поделился своим мнением Прокофьев.

"Как можно чаще помелькать"

Обсудили эксперты и губернаторские выборы. Точнее, вероятных кандидатов на этот пост. Политтехнолога Александра Ершова очень радует активность как врио губернатора Петербурга Александра Беглова, так и оппозиционных сил. Это значит, что Беглов готов к честной победе или честному проигрышу, а его оппоненты «не сложили лапки» и будут бороться за место главы города, считает эксперт.

Ершов отметил активную предвыборную работу представителя КПРФ Владимира Бортко, члена «Яблока» Бориса Вишневского и лидера движения «Красивый Петербург» Красимира Врански. Удивляет политтехнолога, что никак себя не проявляет главный фаворит оппозиции депутат от Партии роста Оксана Дмитриева.

- Видимо, она так обожглась о муниципальный фильтр в 2014 году, что решила на сей раз не рисковать. Но она очень опытный политик и не может не понимать, что именно до объявления выборов надо как можно чаще помелькать нарастить свой рейтинг. Даже если ей откажут, не пропустят на фильтре, это вызовет возмущение. И этот рейтинг она конвертирует в рейтинг своей команды, которая наверняка пойдет от Партии роста или прямо под брендом Оксаны Дмитриевой на муниципальные выборы, - порассуждал Ершов.

Он решил поставить режиссера Бортко в один ряд с президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко ему возразила: кандидат от КПРФ в этот ряд не подходит.

- А найдите кого-нибудь у нас из шоу Петербурга – возьмите Ваню Урганта. Точно также за него могут голосовать, - предложила Протасенко.

- У нас Ксюша для этого есть, - вклинился в диалог ректор Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина Станислав Еремеев, имея в виду Ксению Собчак.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что Бортко достойный конкурент. Часть голосов у Беглова он всё же отберет, уверены Ершов и Протасенко.

Аномальная явка

Социолог Протасенко сообщила, что по общим опросам в феврале около 50% петербуржцев головы были идти на выборы, сейчас показатель снизился до 35%. Она связывает это с недовольством горожан проблемой уборки снега, сейчас же снега давно нет и недовольство спало.

Еремеев напомнил, что явка 25-35% в цивилизованных политических системах считается высокой.

- Только в больных обществах с имеющимися аномалиями и отклонениями явка зашкаливает, потому что мотивационная часть возрастает. Для гражданина очень большая политическая активность – это аномалия, - заявил Еремеев под одобряющие кивки и поддакивания аудитории.

София Саттарова

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