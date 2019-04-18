Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

20:56

В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"

фото ЗакС политика В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"

Политик и писатель Эдуард Лимонов своеобразно отреагировал на серьезные проблемы со здоровьем, постигшие его коллегу Дмитрия Быкова, которого врачи поместили в медикаментозную кому и которого решили транспортировать из Уфы, где ему стало плохо, в Москву.

В том, как бережно обращаются с Быковым, Лимонов увидел проявление "буржуазности" больного. Себе, утверждает 76-летний писатель, он бы никогда столь комфортного медицинского обслуживания запрашивать не стал, и процитировал применительно к себе одно из стихотворений классика Серебряного века Николая Гумилева, сопряженное с темой.

"Вот те и оппозиционер, министерство культуры о нём трогательно заботится. Лучшие светила в Уфу летали. В такие моменты выясняется - кто есть кто, от своей буржуазной сущности Быков не ушёл...", - рассудил заслуженный литератор.

51-летнему публицисту и поэту стало плохо в Башкортостане 16 апреля. Сначала говорилось об инсульте, который не подтвердился, потом близкие и родные стали говорить об общем переутомлении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:31    
При госпитализации Дмитрии Быкову диагностировали сахарный диабет 2-го типа и энцефалопатию...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

22:40 Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

22:18 Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей

22:06 Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа   1

20:56 В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"   1

20:31 Екатеринбургские журналисты попросили прокуратуру проверить работу Госдумы

20:29 Эксперты Петербурга обсудили политическую работу оппозиции перед выборами

20:15 Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы   3

19:57 Навальный выпустил третье расследование про депутата Слуцкого

19:52 Команда правительства Беглова не отчиталась о доходах за 2018 год   1

19:18 Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

18:56 Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина   4

18:55 Петербургские садовники начали высаживать кусты сирени, роз и шиповника

18:28 За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

18:28 Муниципал: Депутат «Единой России» из МО «Княжево» за год заработал более 106 млн рублей     1

18:27 Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.