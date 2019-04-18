Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

22:06

Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа

фото ЗакС политика Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа

Доход депутата Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александра Рассудова в 2018 году составил 513 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе парламентариев, опубликованных вечером 18 апреля на сайте ЗакСа.

Рассудов остается богатейшим петербургским депутатом, несмотря на то, что его доход по сравнению с 2017 годом уменьшился на 330 млн рублей. 

Уменьшилось и количество недвижимости, которой владеет член КПРФ. Если по итогам 2017 года он задекларировал 22 земельных участка, то годом позже только 6 наделов. Ему также принадлежат доли в трех квартирах, четыре нежилых помещения и место в паркинге. За год он перестал быть собственником 21 квартиры, 8 нежилых помещений и 2 мест в паркинге.

Он по-прежнему владеет двумя автомобилями: Мерседес GL350 и Land Rover Range Rover. Еще один Land Rover Range Rover - у супруги. На жену депутата также записаны апартаментами в Испании площадью 117 кв. м с парковочным местом.

Вторым по уровню дохода за 2018 год в ЗакСе стал Максим Яковлев из ЛДПР, заработавший 14,3 млн рублей. Годом раньше он задекларировал 3 млн рублей.

Единоросс Сергей Никешин задекларировал 11,1 млн рублей. Его доход за год вырос на 1,8 млн рублей. 

Ни один из других депутатов Заксобрания в 2018 году не отчитался о личном доходе, превышающем 10 млн рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:35    
Буржуй от КПРФ - самый богатый депутат питерского ЗАКСа!!! А я думал - депутат Вишневский...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

22:40 Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

22:18 Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей

22:06 Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа   1

20:56 В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"   1

20:31 Екатеринбургские журналисты попросили прокуратуру проверить работу Госдумы

20:29 Эксперты Петербурга обсудили политическую работу оппозиции перед выборами

20:15 Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы   3

19:57 Навальный выпустил третье расследование про депутата Слуцкого

19:52 Команда правительства Беглова не отчиталась о доходах за 2018 год   1

19:18 Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

18:56 Невзоров представил оригинальную трактовку популярности Сталина   4

18:55 Петербургские садовники начали высаживать кусты сирени, роз и шиповника

18:28 За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

18:28 Муниципал: Депутат «Единой России» из МО «Княжево» за год заработал более 106 млн рублей     1

18:27 Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.