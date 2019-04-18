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22:18

Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей

фото ЗакС политика Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей

Доход спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова в 2018 году составил 4 млн рублей. Это следует из отчета, опубликованного на сайте ЗакСа вечером 18 апреля.

За год доход спикера вырос на 107 тысяч рублей. В 2017-м он отчитался о заработанных 3,898 млн рублей. 

В новой декларации Макаров не указал три дачных помещения в Солнечном, от которых отказался после публикации в “Новой газете”. 

Судя по декларации, у председателя парламента по-прежнему нет собственной недвижимости - он указал, что проживает в квартире жены. Зато Макаров владеет личным транспортным средством - автомобилем “Волга” ГАЗ 2411.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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