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22:40

Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

фото ЗакС политика Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

Самый маленький доход среди депутатов петербургского Заксобрания, судя по опубликованным вечером 18 апреля документам, в 2018 году был у бывшего футболиста и члена ЛДПР Виктора Сысоева. Он задекларировал 1,936 млн рублей.

Единоросс Дмитрий Тугов отчитался о доходе в размере 1,954 млн рублей. Остальные парламентарии за 2018 год заработали больше 2 млн рублей каждый.

По итогам 2017 года меньше 2 млн рублей дохода задекларировали 4 депутата ЗакСа, а по итогам 2016 года - 19 парламентариев. Все три года доход Сысоева был ниже, чем у коллег.

Отметим, что самый молодой депутат ЗакСа впервые задекларировал сведения о своей жене, с которой заключил брак осенью 2018 года. Его супруга заработала за год 1,2 млн рублей. Она владеет долей в квартире площадью 60,2 кв. м. У самого Сысоева в собственности по-прежнему ½ доля в квартире площадью 52,3 кв. м и автомобиль Hyundai I30.

Гораздо лучше дела с финансами обстоят у матери Виктора Сысоева - депутат от "Единой России" Любовь Егорова задекларировала 7, 4 млн рублей дохода, что на 2,1 млн рублей больше прошлогоднего заработка. 

ЗАКС.Ру уже рассказывал о самом богатом депутате ЗакСа  Александре Рассудове и доходе спикера парламента Вячеслава Макарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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