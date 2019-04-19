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9:25

Беглов напомнил подчиненным о важности борьбы с коррупцией

фото ЗакС политика Беглов напомнил подчиненным о важности борьбы с коррупцией

На вечернем заседании с членами городского правительства 18 апреля врио губернатора Александр Беглов акцентировал свое выступление на важности недопущения коррупции в сфере государственных закупок, сообщает пресс-служба Смольного. Свои слова он подкрепил авторитетом президента Владимира Путина, который также обеспокоен ситуацией в области госзаказа и многократно высказывался о необходимости более тщательно отслеживать подобного рода нарушения.

"Общество ждет от нас более эффективных результатов в борьбе с коррупцией. В системе государственного управления, в административных процедурах любые попытки коррупции должны пресекаться жестко и незамедлительно", - сказал руководитель Петербурга.

Беглов напомнил своим подчиненным о том, что бюджет неприкосновенен, поскольку деньги в нем - "народные", а значит, его защита должна быть самой приоритетной задачей для представителей чиновничества.



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