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9:57

Невзоров: Матвиенко на пенсию не отпустят, слишком ценный кадр

фото ЗакС политика Невзоров: Матвиенко на пенсию не отпустят, слишком ценный кадр

В связи с распространившимися в СМИ слухами о возможном скором уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со своего поста некую промежуточную характеристику ей и ее работе вынес публицист Александр Невзоров, признавшийся на своем YouTube-канале в том, что находится с ней "в прекрасных отношениях".

"Она же мавр, который сделал свое дело. Требовалось поработать робототехником, чтобы из коварной, вороватой жлобской структуры сварить монолитную конструкцию, робота, который будет покорен в любом случае и всегда управляем", - образно выразился обозреватель, заметив, что сенат наполнен "предельно деинтеллектуализированной публикой".

По мнению журналиста, Матвиенко с поставленной задачей отлично справилась. Учитывая это обстоятельство, а также то, что она входит в круг самых верных президенту лиц, Невзоров абсолютно убежден, в том, что государству чиновница еще точно пригодится и что это для нее не конец карьеры.

"На пенсию ее никто не отпустит, особенно с учетом такого лютого кадрового голода в Кремле - нет, конечно, нет", - заверил публицист.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее признался журналистам, что о возможной замене Матвиенко на нынешнего главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина ему ничего не известно.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:44    
Невзоров уже совсем ничего не понимает в современной политике. Он остался в реалиях 90-ых прошлого века. Похожий бред о говорил об увольнении Сердюкова с поста Минобороны. Матвиенко уберут в сентябре к выборам губернатора...

11:12    
Комсомолка не стареет душой! Кто бы что не говорил, но у Валентины Ивановны славный послужной список! И на всех должностях, начиная с Комсомола Ленинграда она отлично справлялась с поставленными задачами!!! Пусть работает на благо России и дальше!

10:34   Игорь  
...И, к тому же - ходит на работу.
Я же в Думу - редко заходил.
В день получки лишь была забота.
Я халяву с детства полюбил.

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