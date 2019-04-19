СМИ: У голодающего в СИЗО Шестуна останавливалось сердце

Находящийся в следственном изоляторе по делу о крупном мошенничестве бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пережил остановку сердца, о чем в эфире "Дождя" рассказала его супруга Юлия.

Экс-госслужащий держит голодовку 71-й день. Ранее сообщалось о необратимых изменениях, которые претерпели его внутренние органы ввиду того, что Шестун не перестает голодать.

По словам Шестуна, врачи, работающие в "Матросской тишине", не спешат официально подтверждать данные об остановке сердца.

17 апреля стало известно о том, что преследуемый бывший чиновник во время проводимых с ним следственных действий потерял сознание. Еще раньше он жаловался на физическое насилие, применяемое к нему в учреждении ФСИН.

Свое уголовное преследование, формально объясняемое некими махинациями с земельными участками, Шестун связывает с его политической позицией. В 2018-м году с началом протестов против свалок в Московской области он был одним из немногих представителей, кто поддержал протестующих, за что и поплатился. В начале 2019-го года стало известно, что Генпрокуратура задалась целью изъять у его семьи собственности на 10 млрд рублей. Своей вины Шестун не признает.