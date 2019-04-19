Чиновники предложили провести акцию в защиту Муринского парка в Пионерском парке

Администрация Калининского района отказывается согласовывать в Муринском парке митинг против застройки этой зеленой зоны, сообщила ЗАКС.Ру активистка Марианна Бакан.

Местные жители четырежды подавали в районную администрацию заявки на проведение митинга в разных частях Муринского парка, но каждый раз получили отказ. По словам Бакан, чиновники ссылались на работы по благоустройству и предлагали перенести акцию в Пионерский парк, который находится в 5 км от Муринского.

Активистка отметила, что местные жители 28 апреля все равно намерены собраться на народный сход в Муринском парке.

- Не будет звукового усиления и плакатов. Мы выйдем, чтобы обозначить, что не согласны с тем, что наш парк отдают под застройку, - отметила Бакан.

Напомним, жители Калининского района протестуют против расширения расположенного в парке спортивного комплекса Nova Arena. В конце 2018 года несколько оппозиционных депутатов ЗакСа предлагали включить весь Муринский парк в перечень зеленых насаждений общего пользования, тем самым защитив его от возможной застройки. Однако представители «Единой России» не стали голосовать по этим поправкам.

23 апреля в районной администрации пройдут общественные слушания по вопросу расширения спортивного комплекса.