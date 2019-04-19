У комитета по печати в Ленобласти появился новый глава

Бывшего пресс-секретаря губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Константина Визирякина назначили руководить комитетом по печати регионального правительства. 22 апреля пройдет его первый рабочий день в новом качестве.

В течение последнего года функции главы комитета временно исполнял Дмитрий Фоменко, которого теперь "передвинули" на должность заместителя. Предыдущим "полноценным" главой комитета по печати была Наталья Шелудько, ушедшая в отставку в январе 2018-го года.

У себя в Instagram Константин Визирякин, в середине 90-х годов заканчивавший факультет журналистики СПбГУ, пообещал, что не подведет губернатора области.