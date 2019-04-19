Навальный уверен в неизбежности второго тура, ожидающего Беглова на выборах

Ведущий активную агитаторскую и организационную работу применительно к предстоящим выборам петербургского губернатора, политик Алексей Навальный с уверенностью заявил на собственном канале, что в случае попадания действующего врио городского главы Александра Беглова в бюллетени его гарантированно ожидает процедура второго тура голосования. Политик базируется на новейших рейтингах глав регионов, оказавшихся в его распоряжении, согласно которым за Беглова готовы проголосовать только 43 процента петербуржцев. Таким образом, сделал нехитрый вывод Навальный, второй тур ждет Беглова уже прямо сейчас, и в нем чиновник обречен проиграть.

"Несет какую-то чушь, занимается очень смешным, но чисто пиаром. Количество примеров того, как ему ведут избирательную кампанию и что это вообще за люди, просто какое-то зашкаливающее. Они еще тупее, чем пиарщики у Собянина", - строго оценил оппонентов Навальный.

Глава Фонда борьбы с коррупцией нашел "уморительным" то, какими нелепыми, по его мнению, способами пытаются продвигать фамилию Беглова в новостные агрегаторы - например, с использованием роботов, допускающих сбои.

"Бессмысленные статьи, написанные какими-то бессмысленными словами, ну. то есть, просто генератор текста. Вот они, выборы в Российской Федерации", - иронизирует политик.

Единый день голосования назначен на 8 сентября. В этот день пройдут также выборы в муниципальные советы, в которые, помимо членов команды Навального, своих кандидатов хотят провести как минимум две политических силы из Москвы: это совместная команда Ильи Варламова и Максима Каца, а также движение "Объединенные демократы", лицом которого выступает политик Дмитрий Гудков.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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