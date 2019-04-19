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12:36

Шахназ Шитик объявила голодовку из-за отказа полиции принять ее заявление об избиении

фото ЗакС политика Шахназ Шитик объявила голодовку из-за отказа полиции принять ее заявление об избиении

Активистка Шахназ Шитик объявила голодовку из-за отказа полиции принимать ее заявление об избиении правоохранителями в декабре 2018 года, передает «МБХ медиа».

По словам Шитик, 19 апреля она приехала к управлению МВД по Петербургу, но там ее «отправляют в другое место». «Я остаюсь здесь, перед дверьми, и объявляю голодовку. Буду здесь ночевать, пока [главный инспектор МВД Эдуард] Соболь меня не примет, не возьмет из моих рук заявление, я никуда не уйду», - заявила активистка.

Шитик намерена показать инспектору видеозапись, на которой видно, что полицейские в конце 2018 года пытались отобрать у ее телефон, сняли с нее верхнюю часть одежды, белье.

Шахназ Шитик жаловалась на избиение правоохранителями после задержания на круглом столе обманутых дольщиков в офисе «Яблока» 25 декабря. Круглый стол проводил активист Александр Головко: он же и сообщил полицейским о якобы хулиганском поведении женщины, хотя сам Головко на мероприятии большую часть времени не присутствовал.

Правоохранители силой задержали Шитик и отвезли ее в 78-й отдел полиции. Депутат Борис Вишневский сообщал, что женщину избили и унизили. Активистку затем отвезли в Александровскую больницу, где перевязали ушибленную руку, после этого ее привезли обратно в отдел.



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