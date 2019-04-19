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Новости

13:42

В Кремле не называют дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына из соображений безопасности

фото ЗакС политика В Кремле не называют дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына из соображений безопасности

Кремль не раскрывает сведения о дате и месте встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына по соображениям безопасности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В ответ на вопрос, связано ли отсутствие подобной информации с просьбой северокорейской стороны, Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует журналистов обо всех деталях. Формат предстоящих переговоров также не раскрывается.

Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Ким Чен Ына накануне, 18 апреля. Перед этим южнокорейское информагентство Yonhap  сообщило, что встреча может состояться 26-27 апреля на Дальнем Востоке.

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14:29    
России надо обязательно развивать сотрудничество с 27-миллионной КНДР!!! Это же 27 эстоний, 14 латвий и тд.

14:09   Влад-Ын-Ир Пу-Ким  
А хорошо бы...

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