В Кремле не называют дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына из соображений безопасности

Кремль не раскрывает сведения о дате и месте встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына по соображениям безопасности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В ответ на вопрос, связано ли отсутствие подобной информации с просьбой северокорейской стороны, Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует журналистов обо всех деталях. Формат предстоящих переговоров также не раскрывается.

Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Ким Чен Ына накануне, 18 апреля. Перед этим южнокорейское информагентство Yonhap сообщило, что встреча может состояться 26-27 апреля на Дальнем Востоке.