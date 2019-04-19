По решению Беглова ГУП "Ленсвет" получит больше полномочий

Врио губернатора Александр Беглов поставил свою подпись под постановлением городской администрации, посвященном необходимости поменять статус ГУП "Ленсвет" и реорганизовать учреждение, сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, ГУП должно перейти в разряд ГБУ (государственных бюджетных учреждений). В результате организация получит большее количество полномочий.

"19 сентября 2019 года «Ленсвет» исполнится 85 лет со дня основания. В течение многих десятилетий сотрудники предприятия выполняют очень важную и нужную городу на Неве работу по поддержанию функционирования городских фонарей, освещению улиц, набережных, площадей Ленинграда – Санкт-Петербурга, обеспечивают комфорт жителям и гостям нашего города", - торжественно произнес Беглов.

Среди новых функций, которыми наделят "Ленсвет", значатся функции Комитета по энергетике: ремонт, содержание наружного освещения, а также проектирование, содержание и ремонт архитектурной подсветки.

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