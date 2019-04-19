СМИ: У Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Врачи диагностировали у писателя Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, медики сделали писателю компьютерную томографию мозга. Ранее у врачей были подозрения на инсульт, но эта версия не подтвердилась. Вечером 18 апреля Быкова доставили в Москву.

Быкова госпитализировали в Уфе 16 апреля. Источники сообщали об инсульте и о гиперклимическом кризисе, писателя ввели в медикаментозную кому в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.