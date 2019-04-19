Миронов резко осудил идею введения платы за проезд перекрестков

Идею о целесообразности эксперимента с введением платы за проезд перекрестков, предложенную бюджетной организацией "Автонет", подверг суровой критике лидер справедливороссов Сергей Миронов, о чем говорится в сообщении его пресс-службы.

"Недопустимо под прикрытием разговоров об инновационных технологиях и цифровой экономике возрождать обычаи средневековья, когда местный феодал взимал плату за проезд", - заявил политик.

При этом Миронов обратил внимание на более чем щедрое, с его точки зрения, финансирование компании-инициатора: по его данным, за один только 2016 год из бюджета на нужды "Автонета" ушло 8 млрд рублей.

"Очевидно же, что люди поедут через другой, бесплатный пока еще, перекресток и встанут там, потратив на объезд время, бензин и нервы", - попытался показать социал-демократ абсурдность и тщетность экспериментального предложения.

Главный справедливоросс пообещал в случае попыток агрессивного лоббирования инициативы занимать непреклонную и жесткую позицию по данному вопросу в стенах федерального парламента.