Смольный закупает специальные папки для редких заседаний правительства

Администрация губернатора Петербурга желает приобрести 350 папок для заседаний правительства. Закупка с максимальной ценой контракта 197 тысяч рублей опубликована 18 апреля.

Папки "К заседанию правительства Санкт-Петербурга" должны быть сделаны из "дизайнерского картона синего цвета", как написано в техзадании.

Отметим, в 2019 году было всего три заседания правительства. На последнем из них, 25 марта, был отправлен в отставку глава Жилищного комитета Валерий Шиян.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.