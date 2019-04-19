Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:30

Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

фото ЗакС политика Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

К предстоящей годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне правительство Мурманской области пообещало повысить традиционные выплаты участникам событий 1941-1945 годов в два с половиной раза: вместо обычных 2 тысяч рублей на этот раз ветеранам заплатят по 5 тысяч, передает ТАСС.

Об этом сигнализировал врио губернатора региона Андрей Чибис.

Задачу обеспечить денежным вознаграждением всех жителей, его заслуживших, он возложил на областное министерство социального развития. Выплату должны будут получить 3,2 тысячи граждан.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:12 Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве

19:11 Полиция искала петербургского фотографа из-за дел «Сети» и «Нового величия»

18:56 Суд отправил акционера банка "Югра" под домашний арест

18:40 Студенческую команду не пустили на игру "Что? Где? Когда?" из-за названия "Новое величие"

18:21 Кризис не взял Мариинский дворец

18:17 Беглов обменяется с Собяниным опытом по уборке мегаполисов

17:59 СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги

17:36 Задержанного на «Дне молчания» активиста отпустили после двух дней в полиции

17:29 Представитель Быкова и издатель "Новой газеты" опровергли инфаркт мозга у писателя

17:27 Профессор Соловей: Упавший рейтинг Путина не позволяет ему поменять Конституцию

16:58 Потомок немецких оккупантов подарил лужскому музею исторические фотографии

16:30 Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

16:11 Смольный закупает специальные папки для редких заседаний правительства

15:59 Миронов резко осудил идею введения платы за проезд перекрестков   1

15:33 Варламов просит чиновников перестать "уродовать" набережную канала Грибоедова   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.