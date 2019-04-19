Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

К предстоящей годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне правительство Мурманской области пообещало повысить традиционные выплаты участникам событий 1941-1945 годов в два с половиной раза: вместо обычных 2 тысяч рублей на этот раз ветеранам заплатят по 5 тысяч, передает ТАСС.

Об этом сигнализировал врио губернатора региона Андрей Чибис.

Задачу обеспечить денежным вознаграждением всех жителей, его заслуживших, он возложил на областное министерство социального развития. Выплату должны будут получить 3,2 тысячи граждан.