Потомок немецких оккупантов подарил лужскому музею исторические фотографии

Историко-краеведческий музей в Луге обогатился неожиданным подарком от немца Ульриха Вайста, чьи предки участвовали в оккупации края в годы Великой Отечественной войны, передает сайт правительства Ленинградской области. Речь идет о пятнадцати раритетных фотоснимках, сделанных на территории Луги в 1943-м году.

"Надеюсь, в это время немцы не были так жестоки, как в других городах. Я счастлив, что сегодня мы мирно живем вместе. Теперь я хочу помочь вам документировать историю города этими фотографиями. Мой дедушка привез фотографии с войны. Я надеюсь, что вы найдете место для них в вашем музее или архиве", - цитируется текст, сопровождающий эксклюзивную коллекцию фотокарточек.

Каждая из фотографий имеет формат 6х9 сантиметров, на них запечатлены как городские виды, так и групповые портреты.

Отмечается, что музей торжественно принял подарок и официально зафиксировал исторический факт его получения. Сотрудникам культурного учреждения Вайст вручил свой дар лично.