Представитель Быкова и издатель "Новой газеты" опровергли инфаркт мозга у писателя

Информация о том, что врачи диагностировали у писателя Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, не соответствует действительности, об этом заявили представитель писателя Светлана Большакова, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Большакова сообщила, что у Быкова стабильное состояние, передает «Дождь». Муратов в разговоре с РБК назвал сведения об инфаркте мозга «враньем полным» и «просто лажей». Венедиктов отметил, что инфаркт головного мозга – «это инсульт, который давно опровергнут».

Ранее о диагнозе Быкова сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Telegram-канал Mash сообщает, что у Быкова также якобы нашли тяжелую форму сепсиса.

Быкова госпитализировали в Уфе 16 апреля. Изначально источники сообщали об инсульте и о гиперклимическом кризисе. Писатель находится в медикаментозной коме в реанимации, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.