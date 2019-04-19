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17:36

Задержанного на «Дне молчания» активиста отпустили после двух дней в полиции

фото ЗакС политика Задержанного на «Дне молчания» активиста отпустили после двух дней в полиции

Задержанного на акции «День молчания» активиста Степана Гатанова отпустили на свободу из зала суда после двух дней в отделе полиции. Об этом ЗАКС.Ру 19 апреля сообщила представитель ЛГБТ-движения Елена Григорьева, присутствовавшая на суде.

Куйбышевский районный суд перенес заседание по делу Гатанова из-за того, что защитник активиста не успел явиться в суд. Дело рассмотрят 25 апреля. Гатанову вменяют повторное нарушение установленного порядка проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП). 

Напомним, ЛГБТ акция «День молчания» посвящена проблемам замалчивания дискриминации, насилия и преступлений на почве ненависти. В Петербурге она прошла 17 апреля. На акции задержали 11 человек. Они около 6 часов провели в автозаке, прежде чем их переместили в 28 отдел полиции. Там на активистов составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП) и отпустили. В отделе оставили только Гатанова. Дела других активистов суд ещё не рассматривал.

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