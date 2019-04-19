Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:59

СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги

фото ЗакС политика СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги

Новейшее исследование Telegram-канала "Апология протеста", тесно связанного с правозащитной организацией "Агора", гласит, что по итогам 2018-го года количество административных арестов в России за участие в уличных акциях выросло по сравнению с годом предыдущим в 2,5 раза. В абсолютных показателях статистика выглядит следующим образом: на 2018-й год пришлось 448 зафиксированных "административок".

Примечательно, что, по данным исследователей, в прошлом году арестовали больше активистов на демонстрациях, чем за все предыдущие пять лет. Всего за 2018-й по стране к той или иной форме ответственности за уличную активность привлекли более 3400 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:12 Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве

19:11 Полиция искала петербургского фотографа из-за дел «Сети» и «Нового величия»

18:56 Суд отправил акционера банка "Югра" под домашний арест

18:40 Студенческую команду не пустили на игру "Что? Где? Когда?" из-за названия "Новое величие"

18:21 Кризис не взял Мариинский дворец

18:17 Беглов обменяется с Собяниным опытом по уборке мегаполисов

17:59 СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги

17:36 Задержанного на «Дне молчания» активиста отпустили после двух дней в полиции

17:29 Представитель Быкова и издатель "Новой газеты" опровергли инфаркт мозга у писателя

17:27 Профессор Соловей: Упавший рейтинг Путина не позволяет ему поменять Конституцию

16:58 Потомок немецких оккупантов подарил лужскому музею исторические фотографии

16:30 Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

16:11 Смольный закупает специальные папки для редких заседаний правительства

15:59 Миронов резко осудил идею введения платы за проезд перекрестков   1

15:33 Варламов просит чиновников перестать "уродовать" набережную канала Грибоедова   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.