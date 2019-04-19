СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги

Новейшее исследование Telegram-канала "Апология протеста", тесно связанного с правозащитной организацией "Агора", гласит, что по итогам 2018-го года количество административных арестов в России за участие в уличных акциях выросло по сравнению с годом предыдущим в 2,5 раза. В абсолютных показателях статистика выглядит следующим образом: на 2018-й год пришлось 448 зафиксированных "административок".

Примечательно, что, по данным исследователей, в прошлом году арестовали больше активистов на демонстрациях, чем за все предыдущие пять лет. Всего за 2018-й по стране к той или иной форме ответственности за уличную активность привлекли более 3400 человек.