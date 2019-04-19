Кризис не взял Мариинский дворец

Хотя 2018 год был непростым – реальные доходы и уровень жизни населения падали – депутаты петербургского Законодательного собрания перенесли его стойко. Судя по опубликованным декларациям о доходах, расходах и имуществе, многие приобрели новые машины, квартиры и прочее имущество. Хотя не обошлось и без потерь.

Не реальный доход

Доход богатейшего в истории ЗакСа депутата, члена КПРФ Александра Рассудова, согласно представленной декларации, за год сократился на 330 млн рублей и составил 513 млн рублей. Значительно уменьшилось и количество недвижимости, которой владеет парламентарий, ранее возглавлявший совет директоров строительной компании «Лидер Групп». Он отчитался о принадлежащих ему долях в трех квартирах, о шести земельных участках, четырех нежилых помещениях и месте в паркинге. Годом раньше Рассудов владел 24 квартирами (или долями в них), 12 нежилыми помещениями, тремя машиноместами. В телефонном разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру депутат удивился, что реализация такого объема недвижимости может быть кому-то интересна:

- Что-то продал… Эта тема, по-моему, крайне избитая и неинтересная. Вы же тоже чего-нибудь в течение года купили или продали?

По словам Рассудова, сведения, указанные на сайте Законодательного собрания не имеют отношения к его реальному доходу.

- Я уже миллион раз объяснял, что то, что указывается в декларации к налоговым доходам не имеет ровным счетом никакого отношения, к тому, что подразумевается с точки зрения налога на доходы физических лиц. Когда появляется в заголовках, что у меня упал доход... Та цифра, которая идет в этих декларациях к настоящему доходу не имеет ровным счетом никакого отношения. Ничего из нее вы понять не можете, — объяснил депутат Рассудов.

Декларация без «курятничков»

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отчитался о доходе в 4 млн рублей. Это на 107 тысяч рублей больше, чем годом раньше. Согласно опубликованной декларации, ему по-прежнему принадлежит только автомобиль «Волга» ГАЗ-2411, а проживает он в квартире супруги. В новой декларации нет трех дачных домиков, которые, согласно предыдущим отчетам, были в пользовании у спикера. Вероятно, это дачи для льготников в поселке Солнечное, которые Макаров ласково называл «курятничками». Напомним, он отказался от них после публикации «Новой Газеты в Петербурге».

Доход вице-спикера Сергея Соловьева за год уменьшился с 10,9 до 3,8 млн рублей. Прошлогодний рост он объяснил прибылью от продажи автомобиля и доли в квартире. В 2018 году никаких крупных продаж депутат не совершал. Напротив, приобрел долю в жилом доме площадью 307 квадратных метров.

Другой вице-спикер Анатолий Дроздов отчитался о 2,75 миллионах рублей дохода. Примерно столько же было и в 2017 году. В его собственности по-прежнему только автомобиль Nissan X-Trail и парковочное место.

Новое жилье

На 11 млн рублей выросла сумма дохода председателя бюджетно-финансового комитета, члена ЛДПР Максима Яковлева. По итогам 2018 года он задекларировал 14,3 млн рублей. Он больше не владеет квартирой площадью 64,2 кв. м, но в его собственности появился дом метражом 365,3 кв. м. Также Яковлев владеет двумя квартирами и земельным участком.

Доход единоросса Константина Чебыкина за год увеличился примерно в три раза и составил 6,5 млн рублей. При этом 2018 году он продал квартиру площадью 50,7 кв. м и приобрел новое жилье площадью 80,7 кв. м. По словам Чебыкина, для покупки новой квартиры он использовал ипотечный кредит и средства материнского капитала.

- Продал двухкомнатную квартиру за 4,5 млн рублей. Поэтому увеличение дохода у меня на эту сумму. Никаких других доходов у меня больше нет, - прокомментировал депутат.

Другой член «Единой России» Вера Сергеева увеличила свой доход на 3,9 млн рублей. По итогам 2018 года она отчиталась о 6,4 млн рублей. Кроме того, она приобрела квартиру площадью 110,9 кв. м. В декларации Сергеева указала, что покупка была совершена за счет «дохода, полученного за предыдущие периоды, кредитных средств и средств, полученных по договору переуступки».

Новую квартиру площадью 34,6 кв. м задекларировал единоросс Юрий Бочков. Его годовой доход остался примерно на прежнем уровне – 2,1 млн рублей. Аналогичный доход у его однопартийца Юрия Коваля, который в 2018 году оформил в собственность второе жилое помещение площадью 81,2 кв. м. Три новые квартиры появились в декларации депутата Павла Зеленкова. Две квартиры с такими же площадями в предыдущие годы были у него в пользовании.

Заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Андрей Васильев в 2018 году стал владельцем земельных участков площадью 990 и 1500 кв. м. Депутат объяснил ЗАКС.Ру, что участки перешли к нему в наследство от родителей.

Зампредседателя комиссии по культуре, образованию и науке Любовь Егорова задекларировала 7,4 млн рублей. Это на 2,1 млн рублей больше, чем по итогам 2017 года. Она по-прежнему владеет четырьмя земельными участками, двумя квартирами и местом в паркинге. В 2018 году Егорова поменяла личное авто: с Volvo XC 60 (средняя розничная цена новой машины – 3,2 млн рублей) пересела на BMW X4 xDrive20d (примерно 3,5 млн рублей).

Новые машины

Новые автомобили появились и у других единороссов. Например, старейший депутат-единоросс Борис Ивченко по итогам 2018 года задекларировал KIA Sportage. Раньше он владел Opel Makka. Оба автомобиля находятся примерно в одном ценовом диапазоне. Доход Ивченко за год увеличился с 2,4 до 4,9 млн. рублей.

Елена Киселева в 2018 году оформила в собственность BMW 330i xDrive. Новый такой автомобиль стоит до 2,98 млн рублей, в зависимости от года выпуска. Годовой доход у депутата при этом уменьшился на 7 тысяч рублей.

Глава исполкома «Единой России» Владимир Носов в 2018 году пользовался автомобилем Mazda CX 5. Ранее он декларировал Volkswagen Tiguan. Доход депутата за год увеличился почти на 900 тысяч рублей.

Депутат Александр Ходосок в 2018 году, напротив, предпочел Volkswagen Touareg более дорогому внедорожнику Toyota Land Cruiser, на котором ездил раньше. Годовой доход депутата увеличился на 2,9 млн рублей.

Еще один автомобиль приобрела Галина Назарова. Помимо Nissan Qasqai она задекларировала KIA Sorento. Также депутат «Единой России» увеличила жилплощадь. Если раньше у нее в декларациях упоминалась квартира площадью 43,8 кв. м, то теперь – 51,4 кв. м. При этом годовой доход Назаровой вырос с 2,2 до 5,8 млн рублей.

Личных автомобилей нет у 13 депутатов ЗакСа: девяти единороссов и четверых оппозиционеров. Самый большой автопарк задекларировал лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов. Ему принадлежат четыре легковых автомобиля, скутер, два прицепа и прославившийся минувшей зимой грузовик. Однопартийцы Капитанова подготовили несколько видеороликов о том, как их лидер вывозит снег на личном грузовике из разных концов города.

Новые семьи

О самом маленьком доходе – 1,93 млн рублей – отчитался 24-летний депутат ЛДПР, бывший футболист петербургского «Динамо» Виктор Сысоев. Он один из двух парламентариев, наряду с единороссом Дмитрием Туговым, чей доход не превысил 2 млн рублей. По итогам 2017 года таких депутатов было четверо, а по итогам 2016 года – девятнадцать.

Сысоев впервые указал в декларации сведения о своей супруге, с которой заключил брак осенью 2018 года. Ее годовой доход составил 1,2 млн рублей.

Всего, судя по декларациям, в 2018 году вступили в брак три депутата ЗакСа. Помимо Сысоева, это единороссы Роман Коваль и Галина Назарова. Жена Коваля заработала 54,5 тысячи рублей, а годовой доход супруга Назаровой составил 981 тысячу рублей. Наибольший доход задекларировала супруга опять-таки члена КПРФ Александра Рассудова – 18,4 млн рублей. Холостыми в депутатском корпусе остаются 12 человек.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.