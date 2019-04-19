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18:56

Суд отправил акционера банка "Югра" под домашний арест

фото ЗакС политика Суд отправил акционера банка "Югра" под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня, передает RNS.

Хотина задержали 19 апреля, его заподозрили в хищении 7,5 млрд рублей из средств банка. Дело возбуждено по статье о присвоении или растрате в составе организованной группы, Хотину грозит до 10 лет лишения свободы.

Хотин входит в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes, занимая в рейтинге 154 строчку. По данным на 2019 год, его состояние оценивается в 700 млн долларов.

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