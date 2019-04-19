Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве

В Киеве на стадионе «Олимпийский» проходят дебаты между кандидатами в президенты страны – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Трансляцию ведет телеканал "Дождь".

Произнести пятиминутную речь первым выпало Зеленскому. В своей речи он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году - и теперь считает это ошибкой. "Я ошибся. Мы ошиблись", - сказал Зеленский.

Он припомнил Порошенко ряд обещаний о войне на юго-востоке Украины и борьбе с коррупцией. По мнению Зеленского, есть два Порошенко: один обещает, другой – делает по-другому. Он перечислил провалы президента в экономике, коррупции, планах закончить войну на Донбассе. О себе Зеленский говорит, что он не политик, а простой человек, который пришел «сломать эту систему». Себя он называет «результатом ошибок и обещаний» Порошенко.

Порошенко в своей речи заявил, что Зеленский в 2014 году уклонялся от военкомата. Он также упрекнул оппонента в неопытности и сравнил его мешком, в котором «одни черные коты».