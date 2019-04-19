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Новости

19:12

Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве

В Киеве на стадионе «Олимпийский» проходят дебаты между кандидатами в президенты страны – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Трансляцию ведет телеканал "Дождь".

Произнести пятиминутную речь первым выпало Зеленскому. В своей речи он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году - и теперь считает это ошибкой. "Я ошибся. Мы ошиблись", - сказал Зеленский.

Он припомнил Порошенко ряд обещаний о войне на юго-востоке Украины и борьбе с коррупцией. По мнению Зеленского, есть два Порошенко: один обещает, другой – делает по-другому. Он перечислил провалы президента в экономике, коррупции, планах закончить войну на Донбассе. О себе Зеленский говорит, что он не политик, а простой человек, который пришел «сломать эту систему». Себя он называет «результатом ошибок и обещаний» Порошенко.

Порошенко в своей речи заявил, что Зеленский в 2014 году уклонялся от военкомата. Он также упрекнул оппонента в неопытности и сравнил его мешком, в котором «одни черные коты».

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%.

 

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21:14    
20,39
Россия давно в агонии пр[цензура]ает. Одни передачи из провинции о нищете и ужасе социального обеспечивания прводят в ступор!

21:03    
20:39 - денег нет!?... дадут столько, сколько понадобится...  не смеши, вспомни грецию, которая по уши была в "дефолтах" - и вот вырулила... зато россия - купается в нефти-газе, а народ нищий... вот у финнов социальные программы и "богатой" россии - как до обратной стороны луны... и не переводи стрелки на мелочь - демократия, свобода и свободный выбор народа - вот что сейчас главное в украине - рабскому сознаию это не понятно... там творится великолепная история на зависть россиянам... вот уж корчатся российские феодалы от злобы...

20:39    
Предсмертная агония на Украине! У Украины даже денег нет, чтобы долги в мае месяце отдать западникам...

20:37    
слава народу украины!.. вот это демократия и цивилизация, утерли нос россиийским царькам, князьям, да трусоватому народишке!..

20:27    
Молодцы украинцы. Вызывает уважение страна.

20:09    
Жаль, что не смотрели, похоже, в прямом эфире! Или дар речи потеряли от их демократии???

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