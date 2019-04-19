Полиция искала петербургского фотографа из-за дел «Сети» и «Нового величия»

Петербургский фотокорреспондент, публикующийся под псевдонимом Георгий Марков, 19 апреля сообщил ЗАКС.Ру, что его искали полицейские. По словам Маркова, полиция заявила, что он делал переводы со своей банковской карточки в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» (признана террористической организацией).

Фотограф рассказал, что полицейские приехали к его другу, который пользуется симкой, зарегистрированной на настоящее имя Маркова. Товарища, по его словам, расспрашивали о петербургских активистах незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» и партии «Парнас», с которыми он не знаком.

- С ним общались, показывали мои фотографии, фотографии моих документов, фотографии Анастасии Осиповой, Павла Чупрунова, Андрея Федорова, якобы они спонсируют. Сказали, что с этой карты были переведены деньги на счета. Он ответил, что не интересуется политикой, что давно меня не видел. Они спросили, как меня найти, - сообщил Марков.

Участник «Открытой России» Павел Чупрунов прокомментировал ЗАКС.Ру, что не понимает, с чем связан такой интерес правоохранительных органов и добавил, что ему никто не звонил.

Напомним, 10 жителей Москвы обвиняют в участии в экстремистском сообществе «Новое величие». Родственники и защитники фигурантов подозревают, что устав организации написал внедренный сотрудник спецслужб. Две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе «Нового величия» нет призывов к экстремизму.

По делу «Сети» проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в создании террористического сообществе и попытки свержения существующего строя РФ через организацию терактов. Сами обвиняемые утверждали, что увлекались страйкболом и проводили совместные тренировки по навыкам выживания в лесу. Один из фигурантов дела, петербуржец Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием и признавший вину, уже получил 3,5 года колонии общего режима.