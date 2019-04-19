Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко встал на колени, говоря о необходимости закончить войну на юго-востоке Украины, трансляцию ведет телеканал «Дождь».

Зеленский отвечал на утверждение Порошенко, в котором действующий президент страны сказал оппоненту, что надо закончить войну, а не «на коленях ползти к Путину». Вероятно, это была отсылка к выступлению Зеленского в 2014 году, когда он заявил, что готов встать на колени перед Путиным, чтобы он не ставил на колени Украину.

В ответ Порошенко Зеленский заявил, что готов встать на колени перед каждой матерью, дочерью и женой погибших украинских военных. Он встал на колени на сцене, пригласив сделать то же самое Порошенко. Последний тоже встал – на одно колено, повернувшись спиной к собравшимся перед сценой зрителям.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. 19 апреля они проводят дебаты на стадионе, второй тур выборов состоится 21 апреля.