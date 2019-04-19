Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:51

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве

фото ЗакС политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко встал на колени, говоря о необходимости закончить войну на юго-востоке Украины, трансляцию ведет телеканал «Дождь».

Зеленский отвечал на утверждение Порошенко, в котором действующий президент страны сказал оппоненту, что надо закончить войну, а не «на коленях ползти к Путину». Вероятно, это была отсылка к выступлению Зеленского в 2014 году, когда он заявил, что готов встать на колени перед Путиным, чтобы он не ставил на колени Украину.

В ответ Порошенко Зеленский заявил, что готов встать на колени перед каждой матерью, дочерью и женой погибших украинских военных. Он встал на колени на сцене, пригласив сделать то же самое Порошенко. Последний тоже встал – на одно колено, повернувшись спиной к собравшимся перед сценой зрителям.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. 19 апреля они проводят дебаты на стадионе, второй тур выборов состоится 21 апреля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:45    
все помнят, как погибли моряки с подводной лодки "курск" и какова была реакция путина - вот уж где он должен был встать на клени, а не лепить  дичь - "она утонула"...

20:39    
20.35.
Прошу пардону, но Вы  ДУРАК...

20:37    
20.33.
Вы умница... 5+

20:35    
Это цирк на конной тяге и полная профанация! Думаю, что они реально встанут на колени перед Путиным и Россией!

20:34    
Нам о таком и не мечтать...

20:33    
уважуха украине и народу украины!... вот где творится настоящая история на зависть российским князькам, которые способны только часики коллекционирровать, да золоты[цензура]оны, а их детишки-мажоры - бить машины, хвастаться тряпками, да брюликами-цацками, как лиза пескова... украинский народ многого добьется и россия еще будет слезами обливаться или корчиться от злобы и зависти от ее успехов... а вот в россиии - "шашнадцатый век" - перед путиным на четвереньках ползает народишко, умоляя его не слезать с царского трона - "кто же нашего мудрого владимира-солнышко" заменит!" - холуйски подвывают бояре с каждого утюга... подобное рабское унижение было еще и во времена царствования кровавого ивашки грозного - там тоже народишко и бояре ползали на коленях, умоляя его и далее "казнить и миловать"...

20:11    
Ну это дебаты, скажу Вам! Утерли нам нос украинцы.

20:07    
Ну, Зеля, ты потрясный... Уважаю...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:46 Директор Большого театра кукол отправлен под арест

20:40 В интернете зарегистрировали домен Amosov2019   2

19:51 Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве   8

19:12 Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве   6

19:11 Полиция искала петербургского фотографа из-за дел «Сети» и «Нового величия»

18:56 Суд отправил акционера банка "Югра" под домашний арест   1

18:40 Студенческую команду не пустили на игру "Что? Где? Когда?" из-за названия "Новое величие"

18:21 Кризис не взял Мариинский дворец   5

18:17 Беглов обменяется с Собяниным опытом по уборке мегаполисов

17:59 СМИ: За год в России в 2,5 раза выросло количество арестов за митинги   3

17:36 Задержанного на «Дне молчания» активиста отпустили после двух дней в полиции

17:29 Представитель Быкова и издатель "Новой газеты" опровергли инфаркт мозга у писателя

17:27 Профессор Соловей: Упавший рейтинг Путина не позволяет ему поменять Конституцию

16:58 Потомок немецких оккупантов подарил лужскому музею исторические фотографии

16:30 Мурманская область выплатит ветеранам ВОВ к 9 мая в 2,5 раза больше обычного

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.