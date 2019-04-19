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Новости

20:40

В интернете зарегистрировали домен Amosov2019

фото ЗакС политика В интернете зарегистрировали домен Amosov2019

Домен Amosov2019.ru был зарегистрирован 16 апреля 2019 года неизвестным частным лицом, согласно информации сервиса Whois. Подобное название могло бы подойти предвыборному сайту депутата Законодательного собрания Петербурга и члена «Движения демократического обновления» Михаила Амосова, не исключающего своего участия в губернаторских выборах.

Неизвестно, принадлежит ли домен людям, связаным с Михаилом Амосовым, и является ли он доказательством намерений парламентария выдвигаться в губернаторы. Пресс-секретарь политика Вадим Сафонов не стал комментировать ЗАКС.Ру информацию о новом домене. Михаил Амосов для комментариев был недоступен.  

В пятницу, 19 апреля, также стало известно, что Амосов 23 апреля проведет пресс-конференцию, на которой представит позицию «Движения демократического обновления» по муниципальным и губернаторским выборам.

Напомним, выборы губернатора и местных депутатов пройдут в Петербурге 8 сентября. О своем желании побороться за место главы города уже заявили депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, лидер фракции Партия роста в ЗакСе Оксана Дмитриева, несколько членов партии «Яблоко», в том числе депутат ЗакСа Борис Вишневский. Кроме того, неофициальную предвыборную кампанию начал общественный активист Красимир Врански, бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев и представитель партии «Социальной защиты» Виктор Перов. 

Ожидается, что кандидатом от власти станет врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который пока не комментирует возможность своего выдвижения. Однако в день назначения Беглова на пост главы Петербурга был зарегистрирован домен beglov2019.ru.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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21:58    
Пархатые полезли в домены. А вот у домны я их морды жидовские не видел. Там работать надо по-честному.Баламутов вроде этих паскудников сразу посадят голой жопой на неостывший шлак.

21:25    
А домен Krolik2019 никто не регистрировал?

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