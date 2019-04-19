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20:46

Директор Большого театра кукол отправлен под арест

фото ЗакС политика Директор Большого театра кукол отправлен под арест

Заслуженный работник культуры РФ, директор Большого театра кукол Александр Калинин по решению Дзержинского районного суда Петербурга заключен под стражу до 17 июня. Об этом 19 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Накануне в театре на улице Некрасова провели обыск представители петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Руководство подозревают в получении крупной взятки в размере 1,2 млн рублей.  По версии следствия, директор театра вступил в сговор с директором коммерческой фирмы и заключил в конце прошлого года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем глава фирмы якобы передала директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки, сообщает ТАСС

Калинин отказался признать вину в получении взятки, как сообщает пресс-служба судов, и просил избрать меру пресечения в виду домашнего ареста. Однако суд ему отказал.

Также сообщается, что под домашний арест отправлена Ольга Силаева, проходящая по тому же делу. Ее обвиняют в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ). 

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