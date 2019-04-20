Беглов прибрался в рамках субботника и спел романс с Василием Герелло

Врио губернатора Алекcандр Беглов во время объезда Фрунзенского района присоединился к участникам субботника, передает телеканал «78».

Беглов помог починить скамейку и убраться на детской площадке. После этого он вместе с солистом Мариинского театра Василием Герелло спел «Вечернюю песню».

По словам главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, в субботнике принимает участие 245 тысяч человек. За три недели месячника по благоустройству, по данным комитета, убрано 85% территорий садов и парков, 60% дорог и внутриквартальных территорий. На субботник 20 апреля в 18 районах Петербурга и Ленобласть определены 857 участков для уборки.

Фото: 78.ru

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