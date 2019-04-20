Участников "Весны" задержали во время акции против обязательного военного призыва

Правоохранители задержали трех активистов, протестовавших против обязательного военного призыва, сообщили в движении «Весна».

Задержаны Владимир Иванчо, Кирилл Матвеев и неназванный сторонник. Акция продлилась недолгие пять минут.

Акция проходила напротив военного коммисариата Центрального района и была приурочена к митингу против призыва, который состоится 21 апреля, передает «МБХ медиа». Активисты встали на импровизированный пьедестал, у одного из них были нарисованы «татуировки» на лице – из-за настоящих таких тату в армию не взяли рэпера Фейса. Активисты символизировали поводы, которые мужчины используют, чтобы не попасть в армию.

По мнению активистов, армия должна быть выбором человека, а не обязанностью. «Нельзя насильно, под угрозой уголовной ответственности, заставлять людей брать в руки оружие и лишать их года жизни», — заявила пресс-секретарь «Весны» Лика Перовская.