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13:49

Участников "Весны" задержали во время акции против обязательного военного призыва

фото ЗакС политика Участников "Весны" задержали во время акции против обязательного военного призыва

Правоохранители задержали трех активистов, протестовавших против обязательного военного призыва, сообщили в движении «Весна».

Задержаны Владимир Иванчо, Кирилл Матвеев и неназванный сторонник. Акция продлилась недолгие пять минут.

Акция проходила напротив военного коммисариата Центрального района и была приурочена к митингу против призыва, который состоится 21 апреля, передает «МБХ медиа». Активисты встали на импровизированный пьедестал, у одного из них были нарисованы «татуировки» на лице – из-за настоящих таких тату в армию не взяли рэпера Фейса. Активисты символизировали поводы, которые мужчины используют, чтобы не попасть в армию.

По мнению активистов, армия должна быть выбором человека, а не обязанностью. «Нельзя насильно, под угрозой уголовной ответственности, заставлять людей брать в руки оружие и лишать их года жизни», — заявила пресс-секретарь «Весны» Лика Перовская.

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