Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции "Бессмертный полк"

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

По его оригинальному мнению, без изображения генералиссимуса акция теряет "всякие душу и смысл", и такое положение могут приветствовать только некие либералы, у которых Зюганов риторически спрашивает, не испытывают ли они тошноты от самих себя. Поведение организаторов "Бессмертного полка", считает политик, есть не что иное, как попытка предать забвению память о "великих предках".

Отметим, что, согласно последним замерам общественного мнения, проведенным "Левада-центром", уровень одобрения фигуры Сталина достиг рекордной в новейшей России отметки: его заслуги высоко котируют 70 процентов опрошенных граждан.