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Новости

11:34

Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции "Бессмертный полк"

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

По его оригинальному мнению, без изображения генералиссимуса акция теряет "всякие душу и смысл", и такое положение могут приветствовать только некие либералы, у которых Зюганов риторически спрашивает, не испытывают ли они тошноты от самих себя. Поведение организаторов "Бессмертного полка", считает политик, есть не что иное, как попытка предать забвению память о "великих предках".

Отметим, что, согласно последним замерам общественного мнения, проведенным "Левада-центром", уровень одобрения фигуры Сталина достиг рекордной в новейшей России отметки: его заслуги высоко котируют 70 процентов опрошенных граждан.

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17:52    
16-35 А ты не пиши ничего или пиши грамотно по-русски, и не будет его.

16:35    
Опять в каментах сралинг!

15:33   Александр   samoilenko1954@bk.ru
Сталин величайший организатор победы. 90% успеха в любом деле это организация. Грамотное руководство Сталина его безоговорочный авторитет в первые дни войны спасли наше государство. Откуда в июне 1941 года у нас были великие полководцы? Воевать учатся в бою, а не в кабинетах. Пока не "выбили" предателей и трусов из высшего состава командиров, и не назначили действительно достойных и талантливых, дела шли из рук вон плохо. Ну а 40000 арестованных в ходе проверок дезинформации немецкой разведки, то после проверок к январю 1941 года несколько тысяч были оправданы и направлены в войска! А к лету готовилась, к концу расследования реабилитация, еще более 37000 человек. Но помешала война и они были направлены в части на фронт. Суровое было время. Посмотрел бы я на наших "полководцев" в июне 1941 года на западной границе. Портреты Сталина и полководцев на марше обязательны, красные знамена тоже. На войне как на войне!

14:59    
14:34. А ведь через какое-то время власти после путинской России могут заявить, что Крым в Россию вернули "зелёные человечки", не упомянув при этом Путина, как Путин сейчас забыл тотально имя ВЕЛИКОГО Сталина, говоря о победе СССР в разгроме фашизма!

14:51    
Сталин лично утверждал все операции Красной Армии на фронтах в годы Великой Отечественной войны, не Жуков и не Василевский, к примеру, а только Сталин!!!!! Жуков же был лишь исполнителем решений Сталина(ставки ВК)! Это с началом клеветнической кампании на Сталина Жукова вознесли искусственно до небес по команде Хрущёва...

14:43    
Путин вернул Крым В Россию! И Крым это поддержал! Что тут можно обсуждать.

14:34    
14:27. Роль личности в истории никто не отменял! Сталин победил мировой фашизм, как Путин вернул Крым В Россию!!!!!!!!!! Хотя Путин весной 2014 г. в Крыму не был...и Сталин лично не брал Зееловские высоты весной 1945г....

14:27   Александр Шокоров   lexhort1@yandex.ru
Сталин один со своими мыслями не мог выиграть войну.Обратитесь к истории и  к архивам секретных служб .Как всё начиналось.А без великих военначальников, полководцев и просто людей своей Великой Родины не было бы этой священной победы!

14:10    
Если бы не Сталин, то фашисты бы завоевали весь мир, включая Америку!

13:37    
Сталинские холуи украли победу у народа и украсили ею своего деспота.

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